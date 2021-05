Speciale energia: Sardegna, un parco eolico per produrre energia pulita nel Sarrabus-Gerrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia pulita dal vento nel futuro del Sarrabus e del Gerrei, nel sud-est della Sardegna. Nei territori di San Vito, Villaputzu, Armungia e Ballao potrebbe sorgere un parco eolico, 28 torri complessive in grado di generare energia per i territori coinvolti e produrre, cosa di non poco conto, un beneficio economico per le casse dei Comuni. Il progetto è stato presentato dalla società Green Energy Sardegna2 ed è al vaglio delle amministrazioni comunali. La zona prescelta è quella di Su Pranu, nei pressi del monte Cardiga al confine fra i paesi interessati, un territorio dove il vento soffia con intensità, quello che ci vuole, dunque per trasformarlo in energia grazie alle grandi pale installate sulle torri. Rispetto ai vecchi impianti eolici, le nuove pale eoliche sono più alte, le turbine più grandi e meno rumorose. Le torri eoliche saranno alte 95 metri con una "apertura alare" di 80 metri circa. (Rsc)