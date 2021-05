Speciale energia: Iran, accordo con Aiea su monitoraggio nucleare esteso fino al 24 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) e l’Iran hanno esteso fino al prossimo 24 giugno l’accordo tecnico temporaneo raggiunto lo scorso febbraio riguardo alla condivisione delle informazioni relative al programma nucleare iraniano. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, durante una conferenza stampa. La decisione di estendere l’accordo è giunta a conclusione di un colloquio tra Grossi e Ali Akbar Salehi, capo dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Oiea). In base all’intesa, le attività di monitoraggio e verifica consentite all’Aiea in via temporanea in questi mesi, dopo che l’Iran ha preso formalmente la decisione di limitare le ispezioni dell’Agenzia, proseguiranno fino al 24 giugno. L’accesso dell’Agenzia alle informazioni, ha proseguito Grossi, resta più limitato di quanto non fosse con il Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa) del 2015 e il Protocollo aggiuntivo all’accordo sulle salvaguardie, che l’Iran ha smesso di rispettare nei mesi scorsi in risposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro Teheran e dopo l'uccisione, lo scorso novembre 2020, dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh. (Res)