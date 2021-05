Speciale energia: RadiciGroup e Versalis, impegno per la logistica sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A parità di chilometri percorsi, infatti, il trasporto su rotaia permette una considerevole riduzione delle emissioni di CO2 (-80 per cento) e dei consumi di energia primaria (-75 per cento) rispetto al trasporto su gomma. Si tratta dunque di un’ulteriore iniziativa di logistica sostenibile messa in campo da Radici Chimica - e in questo caso sostenuta anche da Versalis – nell’ambito della sua forte propensione al trasporto su rotaia che è di oltre il 90 per cento per le materie prime in ingresso e in crescita anche per i prodotti in uscita. In linea con la strategia di sostenibilità di RadiciGroup volta a migliorare le performance ambientali di tutte le sue attività, Radici Chimica già da tempo ha scelto la modalità del trasporto intermodale per alleggerire gli impatti dei trasporti, per ottimizzare lo spostamento delle merci e offrire anche un servizio migliore ai Clienti, in virtù della maggiore affidabilità delle consegne. Versalis, nella più ampia strategia di decarbonizzazione di Eni, ha avviato un piano di trasformazione che punta a rendere le proprie attività e prodotti sempre più diversificate e sostenibili. In questo percorso di sviluppo, massima attenzione è prestata anche alla logistica e a soluzioni infrastrutturali finalizzate alla sostenibilità. (Com)