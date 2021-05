Speciale energia: Cipro, un miliardo di euro in 5 anni per transizione verde dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cipro stanzierà oltre un miliardo di euro per una rapida transizione verso un'economia verde basata sulle energie rinnovabili nei prossimi cinque anni. Lo hanno annunciato i ministri dell'Agricoltura, dell'Energia e dei Trasporti di Cipro, rispettivamente Costas Kadis, Natasa Pilides e Yiannis Karousos, nel corso della presentazione della "visione per un futuro più verde", il programma nazionale per la transizione verso una economia a minor impatto ambientale che rientra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La transizione si concentra sull'ambiente, ponendo fine all'isolamento energetico di Cipro, sull'elettromobilità, sul potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili, sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e all'economia circolare, hanno chiarito i ministri. Il secondo pilastro del Pnrr promuove l'economia vere con un budget di 448,3 milioni di euro e mira a contribuire alla transizione verde e alla sostenibilità ambientale raggiungendo gli obiettivi nazionali di neutralità climatica, efficienza energetica e fonti di energia rinnovabile. Il terzo pilastro, che riguarda il rafforzamento della resilienza e della competitività dell'economia, contribuisce anche alla rapida transizione della Green economy con azioni pari a 64,3 milioni di euro, volte a realizzare un'economia circolare. (Gra)