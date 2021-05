Lavoro: D’Alò (Fim Cisl) su siderurgia, meno cassa integrazione e più produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione del semilavorato non può più attendere. È l’appello lanciato del segretario nazionale della Fim Cisl, Valerio D’Alò, ai produttori di acciaio italiani e in particolar modo al nuovo gruppo Acciaierie d’Italia (ex-llva e ArcelorMittal) che, a fronte di una importante richiesta di acciaio “ancora perde tempo nel far ripartire gli impianti”. Dai dati che ci giungono, dopo lo stop imposto dal Covid, spiega il segretario nazionale in una nota, c’è molta richiesta di acciaio, specie nel comparto dei prodotti piani. “Il re dei prodotti piani è la lamiera, semilavorato che si ricava dalla laminazione a caldo di bramme o dalla spianatura e taglio a misura di un nastro: si tratta di prodotti che vengono usati nell’industria automotive principalmente, nella carpenteria metallica e nella meccanica, o anche nel mondo delle costruzioni, e la specialità di Acciaierie d’Italia”, ha spiegato, ricordando che secondo Federacciai i prodotti piani hanno segnato a oggi una sensibile ripresa rispetto all’ampia caduta del 2020. “E così, tra le aziende del settore si registra una forte richiesta da parte del mercato, come dimostra Liberty Magona, leader del mercato italiano per i prodotti piani zincati e preverniciati che – a regime - ha una capacità produttiva di 800 mila tonnellate l’anno: il mercato di quest’azienda è condizionato dai livelli di produzione di altri stabilimenti e dalla produzione di qualità del gruppo Acciaierie d’Italia che, al momento, non sembra però rispettare i tempi di consegna”, ha continuato, sottolineando la necessità di richiamare il personale dalla Cig e aumentare i livelli di produzione. (segue) (Com)