Lavoro: D’Alò (Fim Cisl) su siderurgia, meno cassa integrazione e più produzione (2)

- “Il rischio è quello di creare un effetto domino sull’occupazione con cassa integrazione su Cassintegrazione: se Acciaierie d’Italia non soddisfarà in fretta le richieste di Liberty Magona, anche in Toscana si vedranno gli effetti della Cig”, ha spiegato, ribadendo il rischio per 700 posti di lavoro. “Una situazione inaccettabile: nel 2020 Taranto ha prodotto 3,5 milioni di tonnellate e l’obiettivo per il 2021 è di tornare a cinque milioni grazie al pieno funzionamento di tre altiforni nella seconda parte dell’anno”, ha ricordato D’Alò, aggiungendo che tale quantità aggiuntiva “potrebbe fare la differenza e contribuire a un maggiore equilibrio: sarebbe davvero un peccato perdere le opportunità offerte da un mercato favorevole”. “Bisogna rispettare i tempi di consegna concordati, e anche per queste ragioni la nostra pressione al Governo centrale è costante”, ha concluso. (Com)