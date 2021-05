Lavoro: Ciacciarelli (Lega), Buschini su Stellantis ha prodotto solo perdita posti lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tavoli di Buschini (Pd) su Stellantis hanno prodotto lo stallo attuale e la preoccupazione di tantissimi lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro. Otto anni in Regione Lazio, per partorire solo disastri". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Ribadisco che vanno convocati direttamente i vertici dell'azienda automobilistica per capire il piano industriale che intendono mettere in atto a Cassino Plant, il mantenimento dei livelli occupazionali, gli investimenti che, nel caso, volessero fare in provincia di Frosinone, e in generale sul territorio della Regione Lazio. Basta con la linea Buschini dei tavoli che non producono nulla, se non mucchi di carta inutile", conclude.(Com)