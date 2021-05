Expo 2020: Acqua di Parma "supporting sponsor" del padiglione Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperienza che Acqua di Parma propone all'interno del padiglione Italia vede le note luminose di "Colonia Futura" e delle fragranze più amate della maison creare una suggestiva scenografia sensoriale nelle aree più esclusive del padiglione e nella parte conclusiva dell'intensa esperienza immersiva offerta dall'intero allestimento. Subito dopo il Teatro della Memoria, lungo un percorso insonorizzato, le fragranze Acqua di Parma sollecitano l'olfatto, il senso che più di ogni altro resta inciso nel ricordo. La maison accompagna il viaggio intrapreso nel padiglione, con una conclusione memorabile che esalta i valori della bellezza italiana. "Per Acqua di Parma è un grande onore partecipare a Expo 2020 Dubai e rappresentare l'eccellenza italiana nell'arte del profumo all'interno del Padiglione Italia, di cui condividiamo profondamente la visione e i valori. La bellezza come sentimento capace di unire le persone è l'ispirazione chiave anche di quello stile italiano che Acqua di Parma esprime in tutta la sua storia fino ad oggi. Un percorso dinamico, in una continua interazione fra tradizione e innovazione, fra memoria e futuro. Con un'attenzione alla sostenibilità, come elemento fondamentale in quel rito di passaggio fra generazioni che significa dare continuità ai valori della bellezza, impegnandoci a proteggere il pianeta ora per il futuro", dichiara Laura Burdese, Presidente e Ceo di Acqua di Parma. Per questa occasione Acqua di Parma creerà in esclusiva per Expo 2020 Dubai un'edizione speciale di Colonia Futura. Composta dal 99 per cento di ingredienti di origine naturale, "Colonia Futura" è la fragranza emblema del percorso di sostenibilità intrapreso con il piano Acqua di Parma Futura nell'ambito del programma Life del gruppo Lvmh. (Com)