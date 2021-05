Indonesia: 4 arrestati per aver rubato e rivenduto vaccini destinati ai detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state arrestate in Indonesia per aver rubato e rivenduto vaccini anti-Covid destinati ai detenuti nelle carceri. Lo ha reso noto il portavoce della polizia provinciale della Sumatra settentrionale, Hadi Wahyudi, ripreso dal portale d’informazione “Channel News Asia”. I sospetti sono accusati di aver sottratto mille dosi di vaccini cinesi Sinovac dalle quote destinate alle carceri, offrendole ad acquirenti nella capitale Giacarta e nella città di Medan per circa 17 dollari a fiala. Tra i quattro figura un medico impiegato nel carcere di Medan e un funzionario della sanità pubblica. In base alla legge anti-corruzione in vigore in Indonesia, i sospetti rischiano fino all’ergastolo. (Fim)