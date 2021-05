Ambiente: Mattarella, risorse per tutti ma senza impoverire la terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fornire a tutti alimentazione senza impoverire la terra, senza derubarla per trasmetterla in buona salute alle future generazioni è una condizione che viene avvertita con forza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona. “E’ una condizione che va rammentata con grande determinazione - ha spiegato - perché rientra anche questa nella consapevolezza del debito che si ha nei confronti delle future generazioni. E’ un debito che hanno tutti i paesi e in particolare il nostro. Un debito che non è solo finanziario ma che si esprime nel riconoscimento del ruolo dei giovani nel disegnare con puntualità e in maniera adeguata il futuro”.(Rin)