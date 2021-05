Somalia: oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu, focus su crisi elettorale e situazione umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà oggi per discutere della crisi elettorale in Somalia e della situazione umanitaria nel Paese. Lo rende noto la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (Unsom) su Twitter. La riunione inizierà alle 9 ora locale di New York (le 15 in Italia) e sarà inaugurata dagli interventi del rappresentante speciale del segretario generale per la Somalia, James Swan, e del rappresentante speciale del presidente della Commissione dell'Unione africana, Francisco Madeira. La riunione cade mentre sono in corso a Mogadiscio i nuovi colloqui fra il primo ministro Mohamed Hussein Roble e i leader dei cinque Stati membri regionali nel tentativo di risolvere la disputa politica di lunga data che ha determinato il rinvio delle elezioni presidenziali e parlamentari. (Nys)