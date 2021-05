Bielorussia: Unhcr, arresto Protasevich scioccante, ne chiediamo la liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani esprime turbamento per l'arresto illegale e la detenzione arbitraria del giornalista bielorusso Roman Protasevich dopo che un aereo Ryanair su cui viaggiava è stato dirottato con la forza verso la capitale bielorussa Minsk, apparentemente con false pretese e con il preciso scopo di catturarlo. Lo ha detto il portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Rupert Colville. “Il modo, attraverso la minaccia della forza militare, in cui Protasevich è stato rapito dalla giurisdizione di un altro Stato e portato all'interno di quella della Bielorussia equivaleva a una consegna straordinaria. Tale abuso di potere statale contro un giornalista per aver esercitato funzioni protette dal diritto internazionale riceve e merita la condanna più forte”, ha detto Colville. “La sanzione di un giornalista per il solo fatto di essere critico nei confronti del governo non può mai essere considerata una restrizione necessaria della libertà di espressione ed è quindi una violazione dell'articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Allo stesso modo, secondo la legge sui diritti umani, il semplice atto di organizzare un'assemblea pacifica non dovrebbe mai essere criminalizzato dalle leggi nazionali, comprese le leggi antiterrorismo, e l'arresto o la detenzione di qualcuno come punizione per il legittimo esercizio dei loro diritti alla libertà di opinione e di espressione e libertà di riunione, è considerata arbitraria”, ha aggiunto il portavoce. (segue) (Res)