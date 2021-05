Bielorussia: Unhcr, arresto Protasevich scioccante, ne chiediamo la liberazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Temiamo per la sicurezza di Roman Protasevich e desideriamo cercare assicurazioni che sia trattato umanamente e che non sia sottoposto a maltrattamenti o torture. La sua apparizione alla Tv di Stato ieri sera non è stata rassicurante, viste le apparenti contusioni sul viso e la forte probabilità che la sua apparizione non fosse volontaria, e la sua "confessione" di gravi crimini è stata forzata. Le informazioni ottenute sotto coercizione non possono essere utilizzate contro Protasevich in alcun procedimento legale. Tali confessioni forzate sono proibite dalla Convenzione contro la tortura”, ha aggiunto Colville. “Siamo anche preoccupati per la fidanzata di Protasevich, Sofia Sapega, che sarebbe stata anche arrestata arbitrariamente. Oltre alle questioni relative a Protasevich, l'atterraggio forzato dell'aereo passeggeri a Minsk ha terrorizzato i passeggeri a bordo e li ha esposti a pericoli inutili, in violazione dei loro diritti umani”, ha detto il portavoce. (segue) (Res)