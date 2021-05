Bielorussia: Unhcr, arresto Protasevich scioccante, ne chiediamo la liberazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo sorprendente episodio costituisce una nuova fase nella campagna di repressione delle autorità bielorusse contro i giornalisti e la società civile in generale. Questo arresto arbitrario è un segno di un'escalation estremamente preoccupante nella repressione delle voci dissenzienti, non solo dei giornalisti ma anche dei difensori dei diritti umani bielorussi e di altri attori della società civile, compresi quelli che vivono all'estero”, ha detto Colville. “Chiediamo l'immediata liberazione sia di Roman Protasevich che di Sofia Sapega, a cui dovrebbe essere consentito entrambi di continuare verso la loro destinazione prevista in Lituania”, ha concluso il rappresentante dell’Unhcr. (Res)