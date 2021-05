Cooperazione: viceministra Sereni, intesa tra Ice e Aics porterà risultati concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa di oggi tra Ice e Aics può portare nel breve termine a risultati concreti per la cooperazione allo sviluppo. Lo ha dichiarato la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, nel punto stampa dopo la firma del protocollo di intesa tra Aics e Ice, avvenuta oggi alla Farnesina alla presenza del direttore Luca Maestripieri e del presidente Carlo Ferro. Sereni ha definito l’intesa odierna un “tassello molto importante” dell’attuazione della legge 125 del 2014 sulla cooperazione allo sviluppo, la quale introdusse “una forma innovativa di partenariato pubblico privato” riservando all’attore pubblico il ruolo di “stimolo e coordinamento” per le azioni dei privati nel campo dello sviluppo sostenibile. Ora, come indicato dalla viceministra, i privati sono un attore rilevante della cooperazione allo sviluppo, a condizione che rispettino le normative del settore. Secondo Sereni, grazie all’intesa odierna si potranno raggiungere risultati concreti sulla base di una scelta dei “Paesi prioritari” sui quali intervenire per i progetti di cooperazione allo sviluppo. Tale azione, ha spiegato, sarà basata su una collaborazione continuativa tra Ice e Aics, che condivideranno “risorse, energie e idee” al fine di favorire gli interventi complessivi dell’Italia nei Paesi prioritari.(Res)