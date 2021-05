Migranti: Brescia (M5s), da Johansson investimenti su vie legali di ingresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una buona gestione europea del fenomeno migratorio "passa anche dalla garanzia di vie legali d'ingresso nell'Unione, necessarie per combattere davvero i trafficanti. Oggi, su mia richiesta in audizione, la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha aperto all'investimento su percorsi legali. Saranno rivolti principalmente ai giovani, soprattutto in Nord Africa, con un potenziamento delle loro competenze per facilitare percorsi lavorativi e contribuire alla nostra economia". Lo dichiara Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento cinque stelle, a margine dell'audizione. "Ho sollecitato la commissaria Johansson anche su un altro tema che ci sta molto a cuore: i minori stranieri non accompagnati. Oggi è la giornata internazionale dei minori scomparsi e secondo una recente inchiesta di 'The Guardian' dal gennaio 2018 a dicembre 2020 sono scomparsi più di 18 mila minori stranieri non accompagnati, potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e sessuale e di tratta. La risposta è stata soddisfacente. La Commissione inserirà nel Migration Pact altre proposte sui minori non accompagnati dando un'attenzione particolare ai tutori e a una distribuzione più rapida dei minori", aggiunge Brescia. (Rin)