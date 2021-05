Egitto: capo Autorità Canale Suez, Ever Given disposta a risarcire 150 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società giapponese Shoei Kisen Kaisha, proprietaria della portacontainer Ever Given, che lo scorso marzo ha bloccato il transito lungo il corso del Canale di Suez per una settimana, sarebbe disposta a pagare soltanto 150 milioni di dollari come risarcimento per le perdite subite dall'Autorità del Canale di Suez (Sca). Lo ha detto il presidente della Sca, Osama Rabie, durante un programma televisivo. In precedenza, la Sca ha ridotto da 916 a 550 milioni di dollari la richiesta di risarcimento. Il pagamento del risarcimento da parte della compagnia giapponese consentirà il dissequestro della portacontainer. Secondo i dati diffusi da Sca, l’Egitto ha perso tra i 12 e i 15 milioni di dollari di entrate al giorno durante il blocco del canale. Da parte sua, Shoei Kisen Kaisha ha chiesto un danno nominale di 100 mila dollari per lo stato di fermo della portacontainer, che non può consegnare il proprio carico. Domenica, 23 maggio, un tribunale egiziano ha respinto le richieste di Shoei Kisen Kaisha, consentendo alla Sca di continuare a trattenere la nave. (Cae)