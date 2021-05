Moldova: parlamentare Ue Muresan, unico presidente disposto a rinunciare a sovranità Paese è stato Dodon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un riavvicinamento della Moldova all'Unione europea non significa la perdita della sua sovranità e i partner europei trattano il Paese su un piano di parità. Lo ha detto il presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Moldova, Siegfried Muresan, in una conferenza stampa dopo una visita a Chisinau. A Mureșan è stato chiesto di commentare le dichiarazioni del leader del Partito socialista della Moldova (Psrm), Igor Dodon, secondo cui la Moldova avrebbe perso il suo status di Paese neutrale e persino la sovranità dopo le elezioni anticipate dell'11 luglio. "L'unico presidente della Moldova che negli ultimi anni ha voluto rinunciare alla sovranità della Moldova è stato Igor Dodon. Era disposto a sacrificare gli interessi della Moldova, gli interessi dei cittadini, a favore di un altro paese. Il sostegno a livello europeo è gratuito, nella maggior parte dei casi si tratta di fondi europei non rimborsabili", ha aggiunto. "Inoltre, noi aiutiamo con competenze tecniche, collaboriamo, abbiamo borse di studio europee per studenti della Moldova. L'esperienza internazionale per i giovani moldavi significa un'opportunità per un futuro migliore, non solo nella diaspora, ma anche qui a casa", ha proseguito. "I partner occidentali per lo sviluppo sono partner che trattano la Moldova su un piano di parità. Sono contento che la Moldova sia uscita dall'isolamento e che ora benefici della fiducia dei partner occidentali", ha affermato ancora Muresan. Dodon ha sottolineato che dopo il sostegno fornito dalle istituzioni occidentali, potrebbe seguire il "conto da pagare" per la Moldova. "Quando così tante risorse sono state dirette dall'Occidente per garantire la vittoria di un candidato, ciò che segue è 'il conto di pagamento'. La nota politica è chiara. Perché questo è un gioco geopolitico", ha detto in precedenza l'ex presidente moldavo in riferimento all'elezione dell'attuale capo dello Stato, Maia Sandu. In un'altra uscita pubblica, Dodon ha affermato che la Moldova rischia di diventare una piattaforma Nato. (Rob)