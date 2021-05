© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia esprime rammarico per la raccomandazione dell'Unione europea di evitare di sorvolare la Bielorussia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov nel corso di un briefing con la stampa. "Possiamo solo esprimere rammarico. Dovete capire che, alla fine, i passeggeri degli aerei pagheranno per queste raccomandazioni e trascorreranno una mezz'ora o un'ora in più in volo", ha detto Peskov. (Rum)