Imprese: Aspi e Scuola Sant’Anna di Pisa firmano accordo per percorsi formazione su legalità e compliance

- Prende il via a Pisa il corso di alta formazione su temi di legalità e anticorruzione per il personale aziendale, grazie alla collaborazione tra Autostrade per l'Italia e l'Istituto Dirpolis della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa. Stando al relativo comunicato stampa, il percorso formativo "mette in aula" 500 dipendenti tra responsabili unici di progetti e dirigenti, con la volontà di porre al centro della gestione organizzativa la cultura della legalità. La collaborazione, spiega la nota, si inserisce nell'ambito del Piano di trasformazione di Autostrade per l'Italia e delle attività di alta formazione organizzate dal gruppo di ricerca coordinato da Gaetana Morgante, ordinaria di Diritto penale e direttrice dell'Istituto Dirpolis, uno degli atenei nazionali maggiormente specializzati nell'ideazione e nell'organizzazione di corsi di formazione in materia di compliance, anticorruzione, legalità a livello nazionale e internazionale: a tenere i corsi saranno docenti universitari, magistrati, rappresentanti di organizzazioni internazionali e dell'Anac (Autorità nazionale anticorruzione). Il gruppo di ricerca coordinato, prosegue la nota, lavora anche con Scuola nazionale dell'amministrazione, dell'avvocatura e della magistratura, Anac, Transparency International, Dg Justice della Commissione Europea, European Judicial Training Network, Eurojust, Europol, European Union Agency for Law Enforcement Training, il G20 a Presidenza Italiana e, da ultimo, con l'European Public Prosecutor Office di recente costituito dalla Direttiva Pif (Protezione interessi finanziari) con specifico focus sulla cooperazione internazionale nel contrasto alla corruzione. (segue) (Com)