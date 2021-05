Imprese: Aspi e Scuola Sant’Anna di Pisa firmano accordo per percorsi formazione su legalità e compliance (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa iniziativa rientra in un piano di trasformazione più ampio avviato da Aspi: i valori fondanti espressi nell'ambito del piano, quali professionalità, integrità, etica del lavoro, trasparenza, responsabilizzazione, qualità e performance, sono diffusi e promossi nei confronti dell'intera comunità aziendale, attraverso un importante programma di ascolto, formazione e informazione volto a sostenerne la diffusione e piena interiorizzazione”, ha commentato Nicola Allocca, direttore Risk, compliance and quality di Autostrade per l'Italia. La collaborazione, ha continuato Gaetana Morgante, si inserisce nel più ampio quadro di un'attività strategica per la nostra istituzione: la formazione professionale sui temi della legalità, dell'integrità e della lotta al malaffare in tutte le sue forme. “La condivisione di questi valori costituisce, infatti, il primo e più importante antidoto contro l'illecito nella prospettiva del rafforzamento di una cultura della legalità che possa creare le premesse per un nuovo modo di lavorare dove consapevolezza, integrità ed efficienza si combinino in modo sinergico consentendo a ciascuno di contribuire alla costruzione di un futuro migliore", ha aggiunto. (Com)