Covid: M5s a Regione Lombardia, si attivi in conferenza Stato-Regioni per proroga blocco licenziamenti

- "La Regione Lombardia si attivi, all’interno della conferenza Stato-Regioni, per chiedere al governo la proroga del blocco dei licenziamenti". È quanto chiede il Movimento 5 Stelle Lombardia, attraverso una mozione urgente depositata dal consigliere regionale Raffaele Erba. "Finora abbiamo toccato con mano il risvolto della crisi pandemica inerente alla salute - spiega il capogruppo a Palazzo Pirelli, Massimo De Rosa - purtroppo gli effetti dei danni che il Covid ha causato al nostro sistema economico si manifesteranno nei prossimi mesi. Per questo motivo è fondamentale che le Istituzioni continuino a restare al fianco dei cittadini, fino al superamento dell’emergenza. Prorogare il blocco dei licenziamenti, soprattutto nei settori che hanno pagato al Covid il tributo più alto, penso al turismo e più in generale ai servizi, è indispensabile". Per De Rosa, "Ovviamente il blocco non può essere mantenuto per sempre, ma chiediamo ne sia previsto il graduale abbandono tramite apposita normativa. Contestualmente non bisogna dimenticarsi delle esigenze delle imprese, che vivono un oggettivo stato di difficoltà e che per questo devono essere sostenute attraverso adeguati sostegni". (com)