Cooperazione: Di Stefano, intesa tra Ice e Aics è nuovo passo per razionalizzare strumenti Italia

- L’intesa di oggi tra Ice e Aics è un “nuovo passo” nel percorso per l’armonizzazione e razionalizzazione degli strumenti che l’Italia ha a disposizione per la cooperazione allo sviluppo. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, nel punto stampa dopo la firma del protocollo di intesa tra Aics e Ice, avvenuto oggi alla Farnesina alla presenza del direttore Luca Maestripieri e il presidente Carlo Ferro. Il sottosegretario ha osservato che quello odierno è un passo nel solco del percorso avviato con la legge 125 del 2014 “che integrava mondo profit con quello non profit” e che nel 2019 ha visto il “passaggio fondamentale” con il dl 104 che ha posto sotto il controllo della Farnesina Ice Agenzia. “Con questo passaggio di razionalizzazione, sotto lo stesso ministero, abbiamo sostanzialmente le due facce che possono interagire allo stesso obiettivo”, ovvero per la cooperazione allo sviluppo, ha dichiarato Di Stefano. Secondo il sottosegretario, questo sistema ha portato anche alla creazione di un “ponte diretto” per le aziende che vogliono impegnarsi in progetti legati alla cooperazione allo sviluppo. Di Stefano ha evidenziato che l’Italia, secondo principale Paese manifatturiero dopo la Germania, può ora mettere le sua capacità a servizio per il mondo della cooperazione in modo da creare un “fattore aggiunto” che molti Paesi in via di sviluppo ancora non hanno. (Res)