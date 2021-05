Ostia: trovati e denunciati responsabili dell'incendio delle auto di un imprenditore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di un’articolata attività investigativa, i carabinieri della stazione di Ostia Antica hanno denunciato con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio in concorso, 2 romani con precedenti residenti ad Acilia e Centro Giano. Le indagini sono scattate a seguito dell’incendio di 2 auto appiccato, nella tarda serata del 15 aprile scorso, in via del Collettore Primario. I carabinieri intervenuti sul posto hanno sin da subito intuito che l’incendio, che aveva interessato le auto intestate ad un imprenditore del posto, non era stato accidentale. Nell’immediatezza i militari si sono messi alla ricerca di ulteriori indizi e nelle vicinanze hanno trovato, gettata all’interno di un canale, una tanica di benzina vuota. (segue) (Rer)