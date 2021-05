Bielorussia: Cremlino, "inadeguate" accuse su coinvolgimento russo in caso volo Ryanair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino ritiene che le affermazioni sul coinvolgimento della Russia nell'incidente che ha coinvolto la compagnia aerea Ryanair a Minsk non siano adeguate. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, durante un briefing con la stampa rispondendo alle parole del ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, secondo cui Londra potrebbe imporre misure restrittive sui gasdotti gestiti dalla Russia in Europa dopo la vicenda del volo Ryanair. "Una tale ossessione russofobica e l'idea ossessiva di incolpare la Russia di tutte le cose che accadono. Probabilmente, presto arriverà al punto che la Russia sarà accusata semplicemente del fatto della sua esistenza", ha detto Peskov. Il portavoce ha anche definito queste accuse "inadeguate", aggiungendo che Mosca non le condivide. (Rum)