Armenia: ministro Economia, pronti a espandere cooperazione commerciale con l'Iran

- L’Armenia è interessata a espandere la cooperazione economica e commerciale con l’Iran. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia armeno, Vahan Kerobyan, durante l’incontro con il ministro iraniano delle Strade e dello Sviluppo urbano, Mohammed Eslami, in visita ufficiale a Erevan, come riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”. Le due parti hanno firmato un memorandum d’intesa, in cui si evidenziano le “solide relazioni di partenariato nel campo dell'economia”, così come “la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e le relazioni commerciali con l'Iran”. Le parti hanno anche discusso il lancio di nuovi voli diretti tra i due Paesi, che “stimolerà il turismo”. Kerobyan ha sottolineato “la disponibilità di entrambe le parti a registrare risultati pratici”, sperando che “gli accordi raggiunti durante l'incontro contribuiranno all'aumento del commercio bilaterale e del trasporto di merci in transito”. Il memorandum d'intesa firmato dalle parti, infatti, prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto per esaminare le procedure che ostacolano le relazioni commerciali-economiche, e presentare proposte di risoluzione. (Res)