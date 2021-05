Ue: Commissione, versati 14,14 miliardi di euro per Sure, a Italia 751 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato di aver versato oggi 14,14 miliardi di euro a 12 Stati membri dell'Unione europea nella settima rata di sostegno finanziario nell'ambito dello strumento Sure. Nell'ambito delle operazioni odierne, il Belgio ha ricevuto 2 miliardi di euro, la Bulgaria 511 milioni di euro, Cipro 124 milioni di euro, la Grecia 2,54 miliardi di euro, la Spagna 3,37 miliardi di euro, l'Italia 751 milioni di euro, la Lituania 355 milioni di euro, la Lettonia 113 milioni di euro, Malta 177 milioni di euro, la Polonia 1,56 miliardi di euro, il Portogallo 2,41 miliardi di euro e l'Estonia 230 milioni di euro. Questa è la prima volta che la Bulgaria e l'Estonia ricevono finanziamenti nell'ambito dello strumento. Gli altri dieci Paesi dell'Ue hanno già beneficiato di prestiti nell'ambito di Sure che mirano ad aiutare gli Stati membri ad affrontare gli aumenti improvvisi della spesa pubblica per preservare l'occupazione a seguito della pandemia di coronavirus. In particolare, aiuteranno gli Stati membri a coprire i costi direttamente connessi al finanziamento dei regimi nazionali di lavoro a orario ridotto e altre misure simili che essi hanno messo in atto come risposta alla pandemia di coronavirus, anche per i lavoratori autonomi. (segue) (Beb)