Ue: Commissione, versati 14,14 miliardi di euro per Sure, a Italia 751 milioni di euro (2)

- Le erogazioni di oggi seguono l'emissione della settima obbligazione sociale nell'ambito dello strumento Sure dell'Ue, che ha attirato un notevole interesse da parte degli investitori in condizioni di mercato difficili negli ultimi giorni. Con questo esborso Sure, l'Ue ha fornito quasi 90 miliardi di euro in prestiti e tutti gli Stati membri dell'Ue che hanno chiesto di beneficiare dello schema hanno ricevuto parte o tutto l'importo richiesto. Complessivamente, 19 Stati membri dell'Ue dovrebbero ricevere un totale di 94,3 miliardi di euro di sostegno finanziario nell'ambito di Sure, dopo l'approvazione del Consiglio dell'Unione europea sulla base di una proposta della Commissione. I Paesi possono ancora presentare richieste per ricevere sostegno finanziario nell'ambito di Sure, che ha una potenza complessiva fino a 100 miliardi di euro. (Beb)