Civitavecchia: sindaco scrive all'Ater, ripristinare in 30 giorni muro contenimento via Isonzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di qui "la richiesta a porre in essere, entro trenta giorni dalla presente, gli interventi definitivi di ricostruzione del muro di contenimento e tutto quanto necessario al fine di consentire all'Amministrazione comunale di riaprire al transito, senza limitazioni e pertanto come da condizioni originarie, la via Isonzo". La lettera firmata dal sindaco Tedesco e dal dirigente Iorio si conclude ricordando che "fino ad avvenuta esecuzione dei lavori definitivi richiesti", l'ente Ater "sarà ritenuto responsabile di qualsiasi evento che dovesse verificarsi a causa della inottemperanza alla presente richiesta". (Com)