Imprese: “Industria 4.0: la rivoluzione corre con il 5G”, domani webtalk promosso da Inwit e For

- Si svolgerà domani, mercoledì 26 maggio, alle ore 17 il webinar “Industria 4.0: la rivoluzione corre con il 5G”, promosso dalla Fondazione Ottimisti e Razionali (For) e da Inwit nel quadro del ciclo “Talk for 5G”. All’evento moderato dal presidente della Fondazione Claudio Velardi, si legge in una nota, sono previsti interventi del viceministro dello Sviluppo economico Gilberto PIchetto Fratin; di Luca Carabetta, deputato del Movimento 5 Stelle e membro della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo a Montecitorio; di Martina Nardi, deputata del Partito democratico e presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo; della direttrice generale di Anitec-Assinform Eleonora Faina; e di Michelangelo Suigo, direttore Relazioni esterne e Comunicazione di Inwit. (Rin)