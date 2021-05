Trasporti: Atac, una "galleria d'arte digitale" nella metro C (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla stazione di Torre Maura è stata destinata la guest installation - Do ut das di Tamara Ceddi - dove Das sta per Distributore Automatico Storie. Questa installazione, pensata appositamente per Atac, si aziona ogni volta che il cliente inserisce un biglietto o un abbonamento. Una volta validato il titolo, l'opera restituisce una storia/poesia stampata su uno scontrino. L'installazione è realizzata in collaborazione con I Poeti der Trullo e il loro Metroromanticismo, movimento poetico che concepisce la città come un immenso foglio bianco su cui fare poesia. Un modo originale per viaggiare con la fantasia, oltre che col treno. (segue) (Com)