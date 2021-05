Trasporti: Atac, una "galleria d'arte digitale" nella metro C (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo della cultura e il trasporto pubblico condividono un pensiero comune: l'essere al servizio degli altri. Questa iniziativa conferma la bontà di questo connubio che si arricchisce ogni giorno di nuove proposte. Pochi giorni fa abbiamo inaugurato la biblioteca virtuale disponibile sulla nostra rete di trasporto. Oggi portiamo l'arte in metro. Sicuramente non ci fermeremo qui", ha commentato in una nota l'amministratore unico di Atac Giovanni Mottura. "Con 1MSM, il Fusolab vuole ribadire l'importanza di rileggere i territori e gli spazi interstiziali urbani attraverso l'arte e la cultura. Luoghi che diventano mutevoli e che acquistano nuovi significati grazie a modalità diverse: interattive e innovative", ha aggiunto il presidente di Fusolab 2.0 Dario Minghetti. (Com)