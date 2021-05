Ricerca: Politecnico Milano, con progetto Atlas in arrivo nuovi materiali per missioni spaziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia il loro utilizzo non è ancora diffuso a causa di aspetti irrisolti che Atlas intende affrontare. Attraverso un approccio multidisciplinare Atlas si occupa di progettare e realizzare materiali compositi, utilizzando come matrice le leghe ad alta entropia e materiali ceramici come rinforzo. Si avranno così materiali in grado di ottimizzare le proprietà richieste per essere utilizzati nelle camere di combustione dei propulsori spaziali. Per la costruzione di rivestimenti e componenti con tali materiali si utilizzeranno due tecniche di manifattura additiva tra loro diverse e complementari; una di natura termica (Pbd, Powder bed fusion), l’altra di natura dinamica, il Cold Spray. Proprio per questo ultimo è stata installata presso i laboratori del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano una unità di cold spray ad alta pressione. Il cold spray, o spruzzatura a freddo, è una tecnica di deposizione delle polveri che, a differenza delle altre tecnologie, sfrutta l’energia cinetica e non richiede la fusione delle polveri. Il processo di cold spray si basa sull’accelerare le polveri metalliche a velocità supersoniche, attraverso questo meccanismo le polveri che impattano il substrato rimangono adese e formano progressivamente un rivestimento con spessore crescente. L’unica proprietà richiesta affinché l’adesione abbia luogo è che il materiale sia deformabile plasticamente e presenti, quindi, caratteristiche di duttilità. Ciò rende il cold spray particolarmente attraente in quanto applicabile alla gran parte dei metalli, oltre che a rendere possibile lo sviluppo di nuovi materiali basati sulla miscelazione di polveri diverse. (com)