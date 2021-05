Ue: Sassoli, Paesi ratifichino risorse proprie e si avvii riflessione su strumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario che le ratifiche della decisione dell'aumento delle risorse proprie nel bilancio pluriennale dell'Unione europea avvengano il prima possibile e che venga avviata una riflessione sugli strumenti come il Patto di stabilità e crescita. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Abbiamo tutti la necessità che le ratifiche avvengano nel più breve tempo possibile, ci auguriamo già nelle prossime settimane. Perché se non ci saranno le ratifiche non parte il meccanismo di ripresa", ha detto. "C'è anche la necessità di avviare una riflessione sulla seconda fase. Pensiamo che quello che è stato fatto in questi 15 mesi sia sufficiente? Questa riflessione è molto importante" e "riguarderà anche gli strumenti che ritorneranno, se non modificati, come il Patto di stabilità e crescita", ha aggiunto. "Il Parlamento vuole una riforma perché gli strumenti di prima non sono adeguati ad affrontare questa situazione. Tant'è vero che sono stati sospesi", ha sottolineato. "Pensare che il primo gennaio 2023 quegli strumenti ritornino come li abbiamo conosciuti credo che sia sbagliato. E allora abbiamo bisogno in questo periodo, soprattutto quando partirà il Recovery, di cominciare una riflessione sul dopo pandemia", ha concluso. (Beb)