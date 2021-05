Sicurezza: Figliomeni (Fd'I), auguri di buon lavoro al nuovo questore di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro a Mario Della Cioppa per il nuovo incarico di questore di Roma a cui è stato chiamato. Siamo certi che con la sua esperienza e la sua professionalità saprà garantire la massima tutela alla nostra città nel solco di chi lo ha preceduto. Saranno tante le questioni che dovrà affrontare, soprattutto quelle relative alla sicurezza nelle periferie. Buon lavoro". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia. (Com)