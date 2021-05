Repubblica Ceca: fonti stampa, nel 1989 Vaclav Klaus fece un prestito segreto all'Urss (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la transizione politica, ha dichiarato al quotidiano, il dicastero guidato da Klaus continuò a cercare un modo per compiere il prestito, che alla fine riuscì. "Hospodarske Noviny" afferma che il denaro prestato è poi diventato parte del debito multimiliardario della Russia negli anni Novanta, che è stato solo parzialmente ripagato. Secondo i documenti dell'Archivio nazionale, Mosca ha riconosciuto il debito verso Praga. Klaus ha dichiarato al quotidiano che non sapeva nulla di questo prestito segreto, ma la testata afferma che c'è una lettera del dicembre del 1989 in cui lo stesso Klaus veniva messo in guardia contro la prospettiva di un prestito da parte dell'allora direttore della banca Ceskoslovenska obchodni banka (Csob). (Vap)