- "Piazza Ankara e le vie di accesso ridotte a giungle urbane, tra marciapiedi ormai impraticabili per rovi ed erba alta in cui fanno bella mostra cumuli di rifiuti. Dopo 5 anni di amministrazione Raggi Roma somiglia sempre più ad una desolante discarica diffusa." Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio. (Com)