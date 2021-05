Iran: fonti stampa, sette i candidati alle presidenziali approvati da Consiglio guardiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei guardiani della rivoluzione dell'Iran ha stilato una lista dei sette candidati idonei a competere alle elezioni presidenziali del 18 giugno prossimo. L'elenco ufficiale è atteso entro il 27 maggio. Secondo una prima copia ottenuta dall'agenzia di stampa “Fars”, i sette nomi contenuti nella lista non ufficiale sono quelli dell’ayatollah conservatore Ebrahim Raisi, già sfidante dell’attuale presidente Hassan Rohani nelle elezioni del 2017, di Mohsen Rezaei, Mohsen Mehr Alizadeh, Said Jalili, Alireza Zakani, del governatore della Banca centrale Abdolnaser Hemmati e di Seyyed Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi. Tra gli esclusi illustri figurerebbero l’ex presidente ultraconservatore Mahmoud Ahmadinejad, ma anche l'ex presidente del parlamento Ali Larijani e il vicepresidente Es'haq Jahangiri, la cui esclusione potrebbe essere un duro colpo per i centristi e i riformisti. La decisione del Consiglio dei guardiani non rappresenta l’ultima parola, dato che anche la Guida suprema della Rivoluzione islamica, l’ayatollah Ali Khamenei, può intervenire personalmente per approvare candidati, come già avvenuto in passato con l’attuale capo dell’esecutivo Rohani e l’ex presidente Mohammad Khatami. (Res)