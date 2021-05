© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima delle estate "devono partire non dico i progetti, ma almeno i bandi e le attività correlate”. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, in riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nel corso del suo intervento all’evento “Il Gse per la transizione energetica del Paese".(Rin)