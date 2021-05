Incidente funivia: Fermi (consiglio regionale Lombardia), oggi tempo del lutto non c'è spazio per nient'altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commemorazione "dolorosa, faticosa, ma doverosa". Così il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi ha commentato il minuto di silenzio per le 14 vittime dell'incidente alla funivia Stresa-Mottarone, con cui, questa mattina, è stata inaugurata la seduta dell'assemblea regionale. "L'incidente umanamente coinvolge ognuno di noi e ogni cittadino d'Italia e del mondo", ha proseguito visibilmente commosso Fermi, sottolineando che oggi è il tempo del lutto, della memoria, non c'è spazio per nient'altro. Non credo che ci siano parole per ricordare quanto è successo perché i pensieri di ognuno di noi sono personali e forti, credo sia il momento di ricordare solo i nomi di queste 14 persone". Dopo aver nominato tutte le 14 vittime, Fermi ha ricordato l'unico superstite della tragedia, il piccolo Etan di cinque anni "salvato probabilmente dall'abbraccio del suo papà in un ultimo gesto d'amore. Questa immagine porta a immaginare questi momenti credo umanamente difficilissimi anche umanamente solo da immaginare e testimoniare quanto successo". (Rem)