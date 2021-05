Repubblica Ceca-Polonia: premier ceco nega il ritiro del ricorso contro la miniera di Turow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca non ritirerà il suo ricorso contro la miniera di carbone polacca di Turow. Lo ha detto il primo ministro ceco, Andrej Babis, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Babis ha parlato con l'omologo polacco Mateusz Morawiecki a Bruxelles, dove entrambi si trovano per partecipare al secondo giorno del Consiglio europeo straordinario. Il premier ceco ha però smentito le dichiarazioni fatte in precedenza da Morawiecki, ovvero che Praga sarebbe disposta a ritirare il ricorso depositato presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. "Non ritireremo nessuna causa. Lo escludo", ha detto Babis, che ha ammesso invece che la parte polacca ha riconosciuto le obiezioni ceche sulla miniera per la prima volta e vuole trovare un accordo per risolvere la questione. I due Paesi potrebbero raggiungere un'intesa intergovernativa e un risarcimento è in discussione, ha affermato Babis. (segue) (Vap)