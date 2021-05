Repubblica Ceca-Polonia: premier ceco nega il ritiro del ricorso contro la miniera di Turow (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato da Morawiecki dopo un colloquio a Bruxelles con Babis, Polonia e Repubblica Ceca sono vicine a un accordo sulla miniera di carbone di Turow. Il capo del governo di Varsavia ha ribadito che non è intenzione della Polonia interrompere l'attività estrattiva presso la miniera e che spera che "anche i nostri partner cechi lo capiscano". L'interruzione equivarrebbe a un "disastro ecologico ed energetico". Il premier polacco ha dichiarato che "tenuto conto dell'intensificarsi della collaborazione transfrontaliera con la Repubblica Ceca, pare che siamo vicini a un accordo". Da tale intesa deriva che Praga "ha acconsentito a ritirare il ricorso contro la miniera sporto presso la Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue)". In cambio la Polonia si impegna al cofinanziamento di progetti pluriennali per il valore di 45 milioni di euro. Questo cofinanziamento significa la partecipazione di risorse dello Stato, degli enti locali, della società Pge, che gestisce la miniera di Turow e la vicina centrale elettrica. "Abbiamo acconsentito a nominare una commissione di esperti che esaminerà gli aspetti ambientali", ha proseguito Morawiecki. "Inoltre Pge completerà investimenti volti a eliminare entro certa misura l'impatto sulle falde acquifere", ha infine dichiarato. (segue) (Vap)