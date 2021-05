Repubblica Ceca-Polonia: premier ceco nega il ritiro del ricorso contro la miniera di Turow (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia deve immediatamente fermare le attività della miniera di Turow, secondo quanto stabilito con un'ordinanza venerdì scorso la Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue). L'organo comunitario ha stabilito che le attività di estrazione di lignite si fermino, riconoscendo dunque la fondatezza della domanda di misure provvisorie fatta da parte della Repubblica Ceca. Lo stop proseguirà finché la Cgue non avrà preso una decisione definitiva in merito al ricorso ceco contro la Polonia. A febbraio Praga ha fatto ricorso contro la decisione della Polonia di prorogare il funzionamento della miniera, che si trova nei pressi della frontiera con la Repubblica Ceca e con la Germania. Ad avviso delle autorità ceche, le attività estrattive a Turow mettono in pericolo la qualità dell'acqua potabile usata dagli abitanti della regione ceca di Liberec. Secondo Praga, Varsavia ha violato la normativa europea autorizzando la miniera a continuare a operare fino al 2044 senza una valutazione del suo impatto ambientale (segue) (Vap)