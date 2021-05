© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa visita a Cremona "vorrei esprimere solidarietà per le sofferenze patite" durante la pandemia "ma anche fiducia per la ripresa avviata. Sono fiducioso che la ripresa - in questo territorio caratterizzato da un forte senso di comunità - sarà veloce ed efficace". Queste le parole del capo dello Stato in occasione della sua visita a Cremona.(Rin)