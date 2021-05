Imprese: Generali apre un ufficio di rappresentanza a Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano - spiega la nota - prevede di investire un totale di 3,5 miliardi di euro nel corso di cinque anni attraverso una serie di fondi indirizzati a infrastrutture, innovazione e digitalizzazione, Pmi, abitabilità green, strutture sanitarie e istruzione. Nel 2020 è già stato movimentato un miliardo di euro. Il settore assicurativo può inoltre aiutare nella gestione dei rischi quando si verificano crisi impreviste come il Covid-19, trasferendo fondi a individui e imprese e supportando la ripresa economica allocando capitale in investimenti infrastrutturali e progetti sostenibili. Da qui la proposta di Philippe Donnet per un fondo pandemico internazionale (Pandemic Risk Pool) a più livelli, che riunisca istituzioni europee, Stati membri e le principali compagnie di assicurazione e riassicurazione per creare forme di partenariato pubblico-privato e futuri meccanismi di protezione dai rischi. Inoltre, gli assicuratori possono sostenere l'ambizione dell'Ue di fare dell'Europa il primo continente climaticamente neutro. A tal fine, è fondamentale garantire il giusto contesto legislativo in grado di stimolare gli investimenti in progetti sostenibili a lungo termine. (segue) (Com)