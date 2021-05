Imprese: Generali apre un ufficio di rappresentanza a Bruxelles (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direttiva Solvency II - attualmente in corso di revisione - è uno strumento chiave per liberare capitali e indirizzarli verso progetti in linea con l'agenda politica della Commissione come il Green deal, l'Unione dei mercati di capitali e, più in generale, gli investimenti a lungo termine che possono supportare la ripresa economica. Nell'ambito di Solvency II, Philippe Donnet ha elaborato una proposta per trattare i “Green bond” come una classe di attivi a sé stante, alla luce della loro diversa natura e dei rischi più bassi rispetto ad altre tipologie di obbligazioni. L'idea è di considerare separatamente gli investimenti in obbligazioni green a lungo termine, con requisiti di capitale decrescenti per periodi di detenzione più lunghi. In virtù del proprio ruolo tra le principali istituzioni finanziarie europee, Generali è pronta a impegnarsi in partnership pubblico-privato che possano favorire la ripresa e rendere l’economia europea più forte, resiliente e sostenibile. L’ufficio di Bruxelles ha sede nei locali di Insurance Europe, edificio di proprietà Generali, e risponderà al Group International Affairs, sotto la responsabilità di Fabio Marchetti. (Com)