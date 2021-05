Torino: Unione industriale, assegnate 50 borse di studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state assegnate in queste ore le 50 borse di studio messe in palio lo scorso autunno dall’Unione Industriale di Torino, in collaborazione con FINSAA, e destinate a giovani che, per l’anno accademico 2020/2021, intendessero proseguire il loro percorso di studio in Lauree Magistrali nelle discipline dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) presso gli Atenei torinesi. I vincitori delle borse – dell’importo unitario di € 3.000, per un investimento complessivo di € 150.000 – prenderanno parte a un percorso di orientamento e avvicina-mento al tessuto produttivo locale, in collaborazione con UnImpiego, nell’intento di favorire la loro permanenza nell’area torinese. Ai borsisti è chiesto di “restituire” parte del beneficio alla comunità locale: gli stu-denti universitari devono impegnarsi come tutor di matematica a vantaggio di ragazzi e ragazze di 7 scuole medie torinesi. In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale è stato, quindi, organizzato un breve corso di pedagogia e didattica della matematica per gli studenti vincitori. “Sono molto orgoglioso di questa iniziativa - ha commentato Giorgio Marsiaj, Pre-sidente dell’Unione Industriale di Torino - che ho fortemente voluto come primo atto del mio mandato. Si tratta di un progetto a cui tengo particolarmente perché riguarda l’istruzione e il futuro dei giovani, che sono tra le categorie più colpite da questa crisi. Un secondo elemento fondamentale riguarda lo spirito di restituzione alla comunità (segue) (Rpi)