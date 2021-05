Torino: Unione industriale, assegnate 50 borse di studio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- che abbiamo voluto rendere centrale nel progetto. Sappiamo che per gli studenti si tratta di una responsabilità impegnativa, ma credo sia fondamentale ricordare sempre che quando si riceve qualcosa è giusto restituirla, mettendosi al servizio degli altri”. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Fabrizio Manca ha sottolineato che “Il progetto si innesta nel solco della sinergica e ormai consolidata collaborazione con l’Unione Industriale e restituisce la visione comune di una Scuola che agisce come Comunità educante e che per essa si adopera. Questo è il fulcro strate-gico, oggi più che mai. La Scuola del futuro inizia lì dove gli spazi educativi si fanno diffusi e si aprono a una molteplicità di attori che ne condividono obiettivi e finalità”. L’intenzione dell’Unione Industriale e di FINSAA, promotori dell’iniziativa, è di con-solidarla nel tempo. È stato da poco costituito un tavolo di lavoro insieme agli Atenei per definire parametri e criteri del bando per l’a.a. 2021-22. (Rpi)