Spagna: "El Pais", indulto indipendentisti mette a rischio rinnovo Consiglio magistratura

- La concessione dell'indulto da parte del governo ai detenuti catalani per il processo illegale del primo ottobre 2017 potrebbe compromettere le già complesse trattative con il Partito popolare (Pp) sul rinnovo del Consiglio generale della magistratura (Cjpj). Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Pais", il leader nazionale popolare, Pablo Casado, ha letto le elezioni regionali del 4 maggio di Madrid con la netta affermazione della candidata Isabel Diaz Ayuso come un cambio di ciclo a livello nazionale a suo favore. Per questo motivo intende sfruttarle per portare avanti una strategia di logoramento contro il primo ministro Sanchez su tutti i fronti. Il Pp ha già annunciato che se Sanchez concederà la grazia agli indipendentisti ricorrerà alla Corte suprema in quanto rappresenta una "linea rossa" che non si deve oltrepassare e che "romperebbe la fiducia" con il governo. Questo, secondo fonti popolari, potrebbe influenzare anche le trattative su questioni di primo piano come il rinnovo del Consiglio generale della magistratura. In quest'ottica, tuttavia, il Pp non vuole è ripetere gli errori del passato ed esclude di promuovere manifestazioni o proteste nelle strade che avrebbero come unico obiettivo quello di favorire l'estrema destra.(Spm)