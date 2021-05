Regno Unito: nuovo debito pubblico ad aprile minore grazie a riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quantità di nuovo debito pubblico accumulato dal governo del Regno Unito nel mese di aprile si è fortemente ridotta su base annua, grazie alle riaperture dell'economia rese possibili dalla campagna vaccinale anti Covid e dal regredire della pandemia nel Paese. Il governo ha preso in prestito 31,7 miliardi di sterline (36,7 miliardi di euro circa) nel mese di aprile, 15,6 miliardi di sterline in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando il Paese era nel pieno del primo lockdown. Ad ogni modo, i dati dell'Ufficio nazionale di statistica mostrano come la quantità di debito nel mese di aprile sia la seconda più alta per il periodo dell'anno da quando esistono dati in tal senso. (Rel)